Президент України Віктор Янукович заявляє про 100% фінансування програми «Доступне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в прямому ефірі проекту «Діалог з країною», який транслювався загальнонаціональними телеканалами.

«Найближчим часом буде започатковано декілька програм, які створять умови будівельникам для їх роботи… одна з великих програм - це програма «Доступне житло», яка працюватиме як мінімум у найближчі п’ять років», - наголосив Президент.

За його словами, програма «Доступне житло» на 100% відпрацьована і профінансована, залишились лише організаційні питання, в тому числі щодо технологій.

«Але будівельники точно дістануть можливість працювати», - сказав В.Янукович, зазначивши, що ця програма фінансуватиметься за рахунок кредитів й частково за рахунок інвесторів, якими в даному випадку виступатимуть ті, хто претендуватиме на це житло – люди або підприємства, на яких вони працюють, профспілки.

Він додав, що Україна водночас вивчатиме досвід Іспанії та Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, під час підготовки державного бюджету на 2013 рік Кабінет Міністрів України запропонував передбачити 50 млн грн на будівництво доступного житла у 2013 році.

Раніше Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планувало передбачити в держбюджеті на 2013 рік 2 млрд грн на всі програми будівництва доступного житла.

Довідка УНІАН. 25 квітня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою № 343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У документі наголошується, що кредити надаватимуться на строк до 15 років у гривнях під не більше 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається у розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 п.п. річних. 3 серпня 2012 року Президент України В.Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».