Укрдержреєстр скаржиться, що деякі БТІ не хочуть передавати документи

Деякі бюро технічної інвентаризації (БТІ) відмовляються передавати реєстрові книги, що містять дані про права на нерухомість, Державній реєстраційній службі (Укрдержреєстр) для внесення їх до єдиного Держреєстру речових прав на нерухомість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник голови Укрдержреєстру Інна Завальна на прес-конференції 22 лютого.

Вона зазначила, що до 2004 року БТІ реєстрували права власності на нерухомість на паперових носіях. Після 2004 року така реєстрація проводилася в електронному Реєстрі прав власності. Проте Київ і Севастополь реєстрацію в електронному реєстрі прав власності проводили тільки останні два роки.

«Зараз існує проблема для органів влади, місцевого самоврядування, прокуратури одержати інформацію з цього реєстру. Звертаючись до нас, вони її можуть одержати тільки в тому випадку, якщо вона є або в новому реєстрі, або в старому реєстрі прав власності. В інших випадках, оскільки ця інформація знаходиться в бюро технічної інвентаризації, дані органи вимушені звертатися до відповідних установ БТІ», - сказала І.Завальна.

Вона нагадала, що Кабмін своєю постановою рекомендував органам місцевого самоврядування передати реєстрові книги Укрдержреєстру.

«З реалізацією цієї постанови виникають певні труднощі. Тому що бюро технічної інвентаризації - не всі, але деякі їх частини - відмовляються передавати такі реєстрові книги. Хоча, якщо розглядати цю ситуацію з юридичної точки зору, то реєстрація була делегованою функцією держави бюро технічної інвентаризації. Крім того, такі реєстрові книги в принципі їм не потрібні», - зазначила перший заступник голови Укрдержреєстру.

Водночас через скорочення функцій БТІ чисельність їх реєстраторів скорочується, і надавати необхідні довідки на запити органів і населення просто не буде кому, додала І.Завальна.

За її словами, для того, щоб БТІ передали Укрдержреєстру реєстрові книги, необхідні відповідні рішення місцевих рад. Вона уточнила, що дані реєстрових книг БТІ планується поступово оцифрувати і внести до Держреєстру речових прав на нерухомість.

Як повідомляв УНІАН, Державна реєстраційна служба розробить законопроект, що передбачає перенесення даних з паперових реєстрів бюро технічної інвентаризації в електронний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

З 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість бюро технічної інвентаризації, за яким залишилися функції проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості.

Довідка УНІАН. Кабмін розпорядженням №47 від 4 лютого 2013 року, зокрема, рекомендував органам місцевого самоврядування вирішити у встановленому законодавством порядку питання передачі органам державної реєстрації прав матеріалів технічної інвентаризації, реєстраційних книг, а також архівних справ.

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