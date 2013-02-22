Міністр запевняє, що загрози прориву дамби Бортницької станції аерації немає

Загрози прориву дамби Бортницької станції аерації (БСА) в Києві немає.

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, про це міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник повідомив сьогодні під час засідання міжвідомчої комісії з вивчення та об'єктивного оцінювання технічного стану БСА.

За словами Г.Темника, такого висновку дійшли фахівці після відвідування сьогодні БСА.

«За дорученням віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула ми сьогодні зібрали комісію за участю Державної служби з надзвичайних ситуацій, Київської міської державної адміністрації, проектних інститутів, підрядної організації, яка проводить роботи на Бортницьких мулових полях, інститутів, які здійснюють технічний нагляд. Ми приїхали та обстежили стан дамб на мулових полях. Є окремі локальні руйнування, але вони не впливають на несучі здатності цих дамб. За попередніми висновками експертів, до цього призвів різкий перепад температур, танення снігу та обрушення незначних відкосів», - повідомив міністр.

За його словами, до 26 лютого комісія отримає остаточні експертні висновки про заходи, які необхідно вжити на БСА першочергово.

«Після цього ми розпочнемо роботи з локалізації та усунення цих обвалів. Підрядник виконає ці роботи за власний рахунок протягом 10 днів. Загрози прориву дамби та розливу мулу немає», - повідомив Г.Темник.

У свою чергу голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Геннадій Болотських запевнив всіх присутніх, що рятувальники братимуть активну участь у розв'язанні проблем, пов'язаних із діяльністю станції, для гарантування безпеки громадян.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив віце-прем’єр-міністру О.Вілкулу разом з київською міською владою негайно вивчити стан справ на об’єктах Бортницької станції аерації та перевірити їх технічний стан.

Уряд готовий розглянути проект модернізації цього об’єкту або ж інше рішення та надати допомогу Києву в рамках субвенції з державного бюджету на реалізацію функцій столиці.

Довідка УНІАН. У 2013 році влада Києва розпочне роботи зі спорудження систем деодорації на окремих об’єктах Бортницької станції аерації, що дасть змогу зменшити викиди в атмосферу неприємних запахів, а також продовжить реконструкцію дамб мулових полів.

Бюджетом столиці на 2013 рік передбачено 1 млн грн на реконструкцію дамб мулових полів №1 та №2 БСА і 6 млн грн - на спорудження систем деодорації об’єктів другої та третьої черги споруд станції.

У жовтні минулого року М.Азаров оцінив вартість реконструкції Бортницької станції аерації в 3,5 млрд грн.