Проблем з реєстрацією прав на земельні ділянки немає - Укрдержреєстр

Державна реєстраційна служба (Укрдержреєстр) заявляє про відсутність проблем з реєстрацією прав власності на земельні ділянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник голови Укрдержреєстру Інна Завальна на прес-конференції 22 лютого.

«Проблем з реєстрацією прав власності на земельні ділянки на сьогодні не існує, тому що працює регламент взаємодії з органами земельних ресурсів, які надають нам інформацію в електронному вигляді про новостворені земельні ділянки 2013 року», - сказала вона.

І.Завальна зазначила, що також працює регламент, коли державний реєстратор подає до органів земельних ресурсів запит про те, чи дійсно зареєстровано право власності, для того, щоб громадянин не ходив по різних інстанціях і, відповідно, приходить відповідь, зареєстровано чи ні в земельному кадастрі таке право власності, яке виникло до 1 січня 2013 року.

Станом на 19 лютого 2013 року, державні реєстратори прав на нерухоме майно відправили до органів земельних ресурсів 2700 запитів, на які одержали 1600 відповідей.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року Державне агентство земельних ресурсів тільки реєструє земельні ділянки, а акт на право власності видає Мін’юст (Укрдержреєстр). На основі присвоєного кадастрового номера фахівці Мін’юсту реєструють право власності на землю і видають відповідне свідоцтво.

За словами голови Держземагентства Сергія Тимченка, у перші дні роботи нової системи реєстрації були деякі технічні заминки із системою, і самі реєстратори побоювалися працювати з новим програмним забезпеченням, щоб не допустити помилок. Але на сьогодні процедура реєстрації більшості ділянок займає не більше 5-10 хвилин і обходиться без черг.

Водночас Держземагентство і Мін’юст мають намір спростити процедуру реєстрації для громадян земельних ділянок. Зокрема, щоб громадянам під час первинної реєстрації земельної ділянки і права на неї не доводилося звертатися до двох відомств, державним кадастровим реєстраторам планується дати право безпосередньо реєструвати ділянку в базі Укрдержреєстру і завіряти її особистим електронним підписом, як це роблять нотаріуси.