В Україні обсяг інвестицій у комерційну нерухомість досяг 5-річного максимуму

Обсяг інвестицій у комерційну нерухомість України (інвестиційні угоди, виключаючи придбання активів для власних потреб і придбання земельних ділянок) у 2012 році становив близько 600 млн дол., що є найвищим показником за останні п'ять років.

Про це йдеться в огляді ринку комерційної нерухомості за 2012 рік консалтингової компанії Colliers International (Україна), переданому УНІАН.

У компанії вважають, що високий показник інвестицій абсолютно не означає, що інвестиційна привабливість ринку комерційної нерухомості України значно покращилася. Зокрема продаж ТРЦ Ocean Plaza (за близько 350 млн дол. російської компанії «ТПС Нерухомість») становив близько 60% всього обсягу інвестиційних транзакцій.

Серед значущих угод минулого року експерти відзначають також придбання компанією Cimbrorum Holdings LLC за 202,4 млн дол. 100% у Taccadero Trading Limited (KDD Group), яка веде девелопмент офісно-готельного комплексу Sky Towers і житлового комплексу «Зазим'я».

Серед подій 2012 року в компанії називають і продаж 30% акцій девелоперської компанії «XXI Століття» за 10,3 млн дол. компанії DCH Олександра Ярославського.

Крім того, в 2012 році відбувся продаж функціонуючої офісної будівлі загальною площею 5,4 тис. кв. м у центральному діловому районі Києва.

За оцінками компанії, ставки капіталізації у 2012 році перебували в рамках очікувань кінця 2011 року і становили 10,5-12,5% для офісного і торгового сегментів і 11,5-14,0% для складського сегмента.

У компанії очікують, що в 2013 році збережеться помірний інвестиційний інтерес до українського ринку комерційної нерухомості. Зокрема інтерес на функціонуючі активи буде здебільшого сконцентрований навколо торгового та офісного сегментів; інтерес до девелоперських можливостей - як і раніше до проектів у торговій нерухомості.

За відсутності економічних і політичних потрясінь в Україні в 2013 році ставки капіталізації залишаться на колишньому рівні, прогнозують в Colliers International.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками консалтингової компанії DTZ, в Україні в 2012 році обсяг інвестугод з комерційною нерухомістю становив 409 млн дол., що перевищує обсяг за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Colliers International - міжнародна консалтингова компанія, що надає послуги в області комерційної нерухомості. Colliers International налічує понад 12 тис. співробітників, що працюють у приблизно 300 офісах у більш ніж 61 країні світу, зокрема на території СНД і країн Балтії.

Представництво Collіers Іnternatіonal в Україні працює з 1997 року в Києві.