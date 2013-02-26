Американська Texas Chicken планує відкрити в Україні до 50 ресторанів за п'ять років

Компанія «Тексіс Чікен Україна», що отримала франшизу на розвиток мережі в Україні, протягом найближчих п'яти років планує відкрити 40-50 закладів швидкого обслуговування Texas Chicken (Church's Chicken) в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі консалтингової компанії UTG.

Згідно з повідомленням, у березні 2013 року за посередництва UTG в ТРЦ Ocean відкриється ресторан швидкого обслуговування Texas Chicken площею 192 кв м.

«Право отримання франшизи в Україні отримало ТОВ «Тексіс Чікен Україна»... Хочу відзначити, що ця компанія жодним чином не пов'язана з російською компанією European Active Corporation, як помилково зазначали деякі українські ЗМІ. На найближчі п'ять років нами заплановано відкриття 40-50 точок у великих містах України», - сказав виконавчий директор ТОВ «Тексіс Чікен Україна» Сайед Насер.

За його словами, ресторани мають стандартну площу 250 кв м, але якщо розміщуються в торговельних центрах, їх площа може становити від 75 кв м.

Як повідомляв УНІАН, велика американська мережа закладів швидкого обслуговування Texas Chicken у першому кварталі 2013 року відкриє в Києві два перших ресторани в Україні.

Довідка УНІАН. Мережа ресторанів швидкого обслуговування Church's Chicken заснована в 1952 році в Техасі (м. Сан-Антоніо), є другою за величиною мережею ресторанів швидкого обслуговування, що спеціалізуються на стравах з м'яса курки.

Мережа Church's Chicken оперує двома назвами мереж швидкого харчування: Texas Chicken і Church's Chicken. Мережа об'єднує 1700 ресторанів по всьому світу, з них 400 працюють за межами США в 16 країнах світу.