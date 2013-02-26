Будівництво доступного та соціального житла в столиці триватиме - КМДА

Столична влада запевняє, що у 2013 році, незважаючи на обмеженість коштів, Програма капітальних вкладень збереже своє соціальне спрямування і в місті продовжать діяти програми будівництва доступного та соціального житла.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови Київської міської державної адміністрації Руслана Крамаренка.

Так, за його словами, на завершення будівництва 4 пускових житлових будинків, що дозволить забезпечити житлом 869 сімей, місто заклало понад 34 млн. грн.

Р.Крамаренко також наголосив, що планується завершити роботи з реконструкції приймальних відділень 2-х лікарень на 435 ліжко-місць, відкрити 3 нові амбулаторії лікарів сімейної медицини в Голосіївському, Дарницькому та Деснянському районах.

«Що стосується освітньої галузі, то сюди плануємо залучати кошти Державного фонду регіонального розвитку. З їхньою допомогою передбачається будівництво дитячого садка у 4-му мікрорайоні житлового масиву Позняки, продовження реконструкції дитячої школи мистецтв імені Вериківського на вулиці Воровського, 2 та зведення прибудови до середньої школи на вулиці Р. Окіпної. Крім того, планується завершити реконструкцію трьох дитячих садочків в Оболонському та Подільському районах», – повідомив Р.Крамаренко.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2012 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2013 рік, яким схвалила вилучення з бюджету Києва до державного в розмірі 50% надходжень, отриманих від податку на доходи фізичних осіб. Через ці вилучення у бюджеті Києва створено прихований дефіцит на суму більш як 4 млрд грн.

Голова КМДА коментуючи рішення ВР, заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався документ, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

21 лютого 2013 р. Київрада прийняла рішення звернутись до Верховної Ради з проханням внести зміни до Бюджетного кодексу щодо зарахування до бюджету столиці податку на доходи фізичних осіб.

Київрада просить парламент невідкладно розглянути проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва податку на доходи фізичних осіб)» з реєстраційним номером 1090 від 13 грудня 2012 року. До доходів місцевого бюджету пропонується зарахувати 100% податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються киянами.