Показники площі житла за програмою здешевленої іпотеки залишилися на колишньому рівні

Кабінет Міністрів України продовжив дію показників нормативної площі житла, які діяли до 1 січня 2013 року, за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це йдеться у постанові № 121 від 20 лютого 2013 року, оприлюдненій на урядовому порталі.

Документом вносяться зміни до пункту 7 Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Зокрема, з пункту виключена дата «до 1 січня 2013 року».

Згідно зі змінами, нормативна площа житла визначається, виходячи з розрахунку 40 кв. м загальної площі на самотнього громадянина або на сім'ю з двох чоловік, і 18 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, але не більш як 76 кв. м, а для індивідуальних житлових будинків - не більш як 94 кв. м.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 343 від 25 квітня 2012 року затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. До програми кілька разів вносилися зміни.

За умовами програми, кредити надаються терміном до 15 років в гривні, максимум під 16% річних. Водночас позичальник платить за кредитом 3%, а різницю у 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

15 серпня 2012 року змінами в Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, знято верхні межі площі і вартості житла, проте перевищення цих параметрів не підлягає компенсації з боку держави.

У держбюджеті на 2012 рік на компенсацію відсоткових ставок за даною програмою було передбачено 1 млрд грн, проте 630 млн грн на початку грудня було перерозподілено на виконання інших програм.

За оцінками Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву, в Україні можливо збільшення кількості сімей, які візьмуть участь у програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, з 1168 у 2012 році до 12-15 тисяч у 2013 році.

За програмою здешевленої іпотеки (під 3%) з моменту запуску у травні 2012 року укладено 1168 договорів з часткової компенсації відсотків і надано банками стільки ж кредитів на загальну суму 271,4 млн грн. Із загальної суми фактично виплачено компенсацію у розмірі 5,74 млн грн.

У державному бюджеті на 2013 рік на фінансування програми здешевлення вартості іпотечних кредитів передбачено 300 млн грн.