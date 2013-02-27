У Львівській області жителі Борислава та Східниці другу добу без води

У Львівській області жителі міста Борислава і курортного селища Східниця другу добу залишаються без водопостачання через припинення електропостачання КП „Бориславводоканал” за борги.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник міського голови Борислава Андрій Паскевич, 26 лютого о 12.00 ПАТ "Львівобленерго" припинило подачу електроенергії КП "Бориславводоканал" у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію. Наразі борг за спожиту електроенергію становить 280 тис. грн.

Він також зазначив, що сьогодні, 27 лютого, з 15.00 КП «Бориславводоканал» буде здійснювати підвезення питної води населенню автоцистернами.

„Наразі вже частково перераховано кошти „Львівобленерго”. Сьогодні відновлення електропостачання „Бориславводоканалу” ще не буде, планується, що відновлення електропостачання і, відповідно, водопостачання, відбудеться у найближчі дні”, - зазначив А.Паскевич.

Довідка УНІАН. У місті Бориславі та смт Східниця проживає близько 37 тис. осіб.