Вілкул: цього року почнеться будівництво індустріального житла

В Україні цього року разом із активізацією існуючих державних житлових програм буде розпочато будівництво житла індустріальним методом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул у середу, 27 лютого, на розширеному на засіданні Кабінету Міністрів.

«Для збільшення темпів будівництва будуть активізовані діючі програми доступного житла й молодіжного кредитування. Водночас буде розпочато будівництво житла індустріальним методом», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Озвучуючи плани у сфері житлово-комунального господарства, О.Вілкул зазначив, що цього року акцент буде зроблено на стимулюванні створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, модернізації централізованих систем тепло- і водопостачання, водовідведення, обладнання будинків приладами обліку, а також капітальному ремонті ліфтів.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року прем'єр-міністр України Микола Азаров очікував, що з 2013 року в Україні почне діяти програма будівництва індустріального житла з вартістю квадратного метра нижче 5 тисяч гривень.

Індустріальні методи будівництва передбачають застосування збірних уніфікованих залізобетонних конструкцій, що виготовляються на заводах, і їх монтаж на будівельному майданчику. При будівництві індустріального житла застосовуються легші бетони та інші матеріали. Застосування таких методів дозволяє значно скоротити терміни будівництва й здешевити його вартість.