До розробки проекту реконструкції Бортницької станції залучено французів

До розробки проекту реконструкції Бортницької станції аерації залучені французькі фахівці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль сьогодні під час прес-конференції «Чим загрожує Києву та області ситуація на Бортницькій станції аерації?»

«Проект тільки замовлено. Ні копійки ще на нього не витрачено. «Київпроект» почав його робити. На сам проект потрібно десь 13 млн грн. Цих коштів ще не має, але під чесне слово «Київпроект» цей проект почав виконувати. Але там буде залучений французький підрядник з виконання проекту, а він під чесне слово, звичайно, працювати не буде, тут реальні гроші потрібно мати», - наголосив Д.Москаль.

За його словами, проект планується отримати наприкінці літа - початку осені і тоді вже можна буде розпочати роботи з реконструкції станції. Вартість реконструкції БСА оцінюють наразі в 420-500 млн євро. «Потрібно вже думати, де ці кошти взяти, тому що для Києва це не підйомна цифра. А ситуацію такою, як вона є, не можна залишати. Бо наразі це просто склад фекалій, який переповнений. Він вже втричі більший за проектний обсяг. І технології переробки мулу вже зовсім інші – всюди в світі його висушують, спалюють, використовують енергію для опалення та інших корисних речей, а ми до цього часу його просто складаємо», - зазначив голова екокомісії Київради.

Д.Москаль нагадав, що проблема роботи БСА порушується щороку. «Кожної весни ми терміново починаємо шукати гроші, підсипати мулові поля. Ці авральні ремонти і витрачання коштів не виправлять ситуацію загалом. Звичайно, потрібна реконструкція всієї станції аерації», - наголосив він.

Зокрема цього року, за інформацією Д.Москаля, фахівці станції виявили 18 промивів, які з початком інтенсивного танення снігу можуть збільшитись і спричинити прориви на дамбах. Враховуючи це, Київрада з природоохоронного фонду в «авральному порядку» виділила на проведення термінових робіт з усунення цих розмивів, підсипку дамб мулових полів 20 млн грн.

Депутат звернув увагу, що на програму реконструкції мулових полів щороку виділяються чималі кошти. Загалом вже використано 133 млн грн на реалізацію затвердженого проекту, і для завершення робіт потрібно ще близько 110 млн грн. «На дамбі першого мулового поля практично на 90% виконані роботи з реконструкції, а друга – недофінансована», - уточнив він.

Д.Москаль зазначив, що в програмі соціально-економічного розвитку столиці на цей рік передбачено ще близько 19 млн грн для фінансування робіт на БСА, але з них 8,4 млн грн – це погашення боргу за минулий рік за вже виконані роботи.

До того ж на станції вже відпрацювали свої терміни насоси, застаріло інше обладнання та технології, тому потрібна повна реконструкція БСА, наголосив Д.Москаль. Передбачається, що вона триватиме не менше 3 років, але точні терміни та вартість всіх робіт стануть відомі після затвердження проекту реконструкції станції.

Зі свого боку директор Київського еколого-культурного центра Володимир Борейко наголосив, що стан БСА – це проблема не лише Києва. «Це справа держави, всієї України. Тому що фактично 80% людей живуть поблизу річки Дніпро. Якщо не дай Бог станеться позаштатна ситуація на БСА, то страждатиме не Київ, бо він вище за течією, а вся решта України, насамперед Українка, Черкаси, Канів, Дніпропетровськ і т.д. Тому це не правильно, що всі претензії спрямовуються до адміністрації Попова, тому що у Попова таких великих грошей ніколи не буде. Тут повинні йти кошти з держбюджету, бо проблема більш ніж серйозна», - сказав еколог.