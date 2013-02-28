Київрада схвалила нові межі столиці, затвердивши відповідний проект землеустрою.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 74 з 87 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

Рішення збільшує територію столиці з 83 тис. 585 га до 84 тис. 974 га.

Як прокоментував це рішення голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль, до території столиці включено 2076 га земель Київської області, водночас виключається з меж Києва і передається області 686 га.

Затверджене сьогодні рішення буде передано також до Київської обласної ради та до Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, секретар Київради Галина Герега 21 лютого заявила, що столиця боротиметься за нові межі і відстоюватиме їх у разі необхідності в парламенті. Тоді вона повідомиал, що за рахунок включення до меж Києва земель Київської області територію міста планується збільшити на 2076 гектарів, зокрема за рахунок 6,9 га земель Лісниківської сільради, 0,5 га – земель Чабанівської сільради, 1,6 га — земель Білогородської сільради; 2,7 га — земель Ірпінської сільради; 905 га — Вишгородської міськради; 17 га — Броварської; 56 га — Княжицької; 998 га — Гнідинської та 87 га — селища Коцюбинське Ірпінської міськради. Водночас пропонується виключити з меж Києва і передати області 659 га.