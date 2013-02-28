Україна планує запровадити будівельні контракти міжнародного зразка

Україна має намір використовувати будівельні контракти міжнародного зразка для залучення інвестицій, заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул під час круглого столу в Мінрегіоні за участю представників Міжнародної Федерації інженерів-консультантів (FIDIC).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

«Застосування форм будівельних контрактів, типових для більшості провідних країн світу, зробить українське будівництво більш конкурентним і успішним. Крім того, це створює додаткові можливості для залучення інвестицій у вітчизняне будівництво», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Під час круглого столу було досягнуто домовленості про співпрацю у сфері адаптації контрактів, укладених відповідно до форм FIDIC, чинного українського законодавства.

Представник Європейського банку реконструкції і розвитку запропонував створити «дорожню карту» співпраці України з Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC) і ЄБРР, а також відзначив можливість отримання Україною гранту ЄБРР на впровадження типових форм контрактів FIDIC у сфері проектування і будівництва в Україні.

Як зазначив голова Мінрегіону Геннадій Темник, в Україні існує стійка тенденція до збільшення кількості інвестиційних проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародних фінансових установ. Важливою умовою реалізації таких проектів є укладення контрактів на виконання будівельних робіт на основі типових форм, розроблених Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC).

Радник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолій Беркута зазначив, що контракти на виконання будівельних робіт, укладені за формами FIDIC, порівняно із загальноприйнятими в Україні договорами підряду характеризуються більшою деталізацією як загальних, так і особливих умов, що дає змогу забезпечувати високий рівень контролю за цільовим використанням коштів, координацію дій всіх учасників проекту. У підсумку це сприяє зниженню ризиків учасників інвестиційний-будівельного проекту, підвищенню якості робіт і скороченню термінів будівництва об'єктів.

Згідно з методологією FIDIC, загальні умови контракту є типовими і можуть бути застосовані в будь-якій країні світу. Умови, положення й особливості законодавства країни, де здійснюється будівництво, враховуються в особливих умовах.

Довідка УНІАН. Міжнародна федерація інженерів-консультантів (FIDIC) була заснована в 1913 р. і включала фахівців з Бельгії, Франції і Швейцарії. Головною метою організації є регулювання взаємин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів на основі розробки і публікації типових форм контрактів.

На сьогодні FIDIC об'єднує понад 75 національних асоціацій інженерів-консультантів у всьому світі, зокрема і в Україні.

Основний вид діяльності FIDIC - це створення і публікація типових форм контракту між замовником і підрядником, замовником та інженером. На сьогодні фахівцями FIDIC розроблено типові контракти на створення об'єктів цивільного будівництва, електромонтажні роботи і роботи з монтажу механічного устаткування, на проектування і будівництво об'єктів «під ключ» - загалом понад 40 видань.