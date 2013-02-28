Київрада погодила нові правила розміщення тимчасових споруд у місті

Депутати Київради погодили нові правила розміщення тимчасових споруд в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект рішення проголосував 61 депутат з 88, зареєстрованих в залі.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко, який представляв документ на засіданні, наполягав на необхідності ухвалення рішення. За його словами, ухвалення цього документа дасть змогу отримати кошти у бюджет міста за рахунок сплати підприємцями пайової участі на розбудову міської інфраструктури, і частина цих коштів буде спрямована на розробку комплексної схеми розміщення МАФів, яку не можуть затвердити вже кілька років, а також забезпечити фінансування робіт з демонтажу незаконно встановлених кіосків.

А.Голубченко зазначив, що пропонується затвердити схему розташування тимчасових споруд до 1 грудня 2013 року, після чого розпочати її реалізацію і таким чином вже розібратися з проблемою МАФів у столиці. А.Голубченко звернув увагу, що проект рішення розроблено спільно з підприємцями. Він також зауважив, що документ встановлює розміри тимчасових споруд та можливість їх розташування.

Згідно з рішенням, власники тимчасових споруд, що здійснюють підприємницьку діяльність, мають до 1 травня поточного року подати до міського дозвільного центру документи про функціональне призначення кіосків, а також оформити документи на сплату пайової участі за 2013 рік.

Крім того, депутати сьогодні домовились створити робочу групу у складі представників різних фракцій для того, щоб доопрацювати поданий КМДА перелік МАФів, щоб врахувати думку киян, які незгодні з розміщенням тієї чи іншої тимчасової споруди

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого на засіданні Київради депутати відхилили відповідний проект рішення щодо порядку розміщення тимчасових споруд, напрацьований в КМДА.

Під час обговорення депутати з фракції “УДАР” заявили, що цей проект рішення лише “збільшує можливості корупції та зменшує можливості легальної праці”. За їх переконаннями, окремі пункти проекту рішення взагалі не відповідають законодавству. Крім «ударівців», запропонований проект рішення піддали критиці й депутати інших фракцій.

Під час обговорення було запропоновано створити робочу групу з представників різних фракцій для доопрацювання документа, який допоможе вирішити проблему великої кількості МАФів у столиці.

Як інформувалося на засіданні, минулого року пайову участь та відповідні дозволи на здійснення підприємницької діяльності отримали власники 6 тисяч МАФів, але за приблизними підрахунками в місті встановлено щонайменше 16 тис. кіосків.

На запитання депутатів, чому вже тривалий час не завершується робота з напрацювання схеми розміщення МАФів, А.Голубченко відповів, що така схема довго готується через те, що “інтереси різних груп не знаходять компромісного варіанту”.

У результаті депутати не підтримали проект рішення, запропонувавши продовжити роботу над ним.