Житло на вторинному ринку Києва в лютому подорожчало на 0,7%

Вартість житла на вторинному ринку Києва в лютому 2013 року зросла на 0,7% - до 16255 грн/кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, в лютому, порівняно з січнем, подорожчали на 0,7%, до 11892 грн за кв. м квартири на лівому березі Києва; на 0,02%, до 23202 грн/кв. м, подорожчали квартири в центрі міста; на 0,4%, до 15481 грн/кв. м, знизилися середні ціни на квартири на правому березі.

У столиці однокімнатні квартири подорожчали на 0,8%, до 15179 грн/кв. м, двокімнатні - на 1,4%, до 16656 грн/кв. м, трикімнатні - на 0,7%, до 16104 грн/кв. м. При цьому чотирикімнатні квартири подешевшали на 1,9%, до 17823 грн/кв. м.

У лютому пропозиція квартир на вторинному ринку Києва знизилася на 4,6% щодо січня і становила 16587 квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі й грошовому виразі зменшився відповідно на 5,4 і 5,1%.

За лютий структура ринку за кімнатністю квартир не змінилася: 1-кімнатні квартири займають 22%, 2-кімнатні - 32%, 3-кімнатні - 36% і 4-кімнатні - 10%. Зменшення пропонованого до продажу житла спостерігалося на всі типи квартир.

У звіті проаналізовано 16587 квартир на вторинному ринку житла Києва.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Столичної нерухомості», вартість житла на вторинному ринку Києва в січні 2013 року зросла на 0,1% - до 16148 грн/кв. м.