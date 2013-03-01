Вартість житла на первинному ринку Києва в лютому залишилася колишньою

Середня вартість житла на первинному ринку Києва в лютому 2013 року знизилася на 0,07%, порівняно з січнем 2013 року - до 13459 грн/кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, за рік (із лютого 2012 р.) ціни на квартири в новобудовах Києва збільшилися на 2,2%.

Фахівці порталу зазначили, що в лютому ціни на житло економ-класу зросли на 0,3%, до 9 987 грн/кв. м; бізнес-класу - знизилися на 1,13%, до 15240 грн/кв. м; преміум-класу - знизилися на 0,27%, до 21401 грн/кв. м.

За даними порталу, в лютому до продажу пропонувалися квартири 63 операторами в 134 об'єктах Києва.

Пропозиція квартир у лютому в загальній площі й грошовому виразі на ринку новобудов Києва зросла на 1,6% і на 1,52% відповідно щодо січня. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу - 59%, новобудови бізнес-класу становлять 28% від загальної кількості, преміум-класу - 13%. За місяць частка новобудов економ-класу зменшилася на 1%, а бізнес-класу збільшилася на 1%.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Столичної нерухомості», середня вартість житла на первинному ринку Києва в січні 2013 року знизилася на 0,1%, порівняно з груднем 2012 року - до 13469 грн/кв. м.