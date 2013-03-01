Попов обіцяє, що в Києві залишаться тільки 6 тисяч МАФів

Голова КМДА Олександр Попов обіцяє, що в Києві залишаться лише 6 тисяч кіосків, а інші демонтують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав журналістам, коментуючи вчорашнє рішення Київради, яким було затверджено новий порядок розміщення та функціонування малих архітектурних форм (МАФів).

О.Попов зазначив два позитивні моменти в результаті ухвалення цього рішення. "Ми очікуємо, що мінімум 60-70 млн грн ми можемо отримати в бюджет. І ці кошти підуть на благоустрій", - сказав він.

Також О.Попов зауважив, що в цей час у столиці визначено, "кого міська рада вважає за доцільне залишити на території, а кого ні".

"Насамперед залишаться ті МАФи, які в минулому році заплатили податки відповідні і які розміщені згідно зі всіма нормами. Це 5,6 тисяч кіосків. Всі інші найближчим часом включать до програми демонтажу і ми почнемо широкомасштабний проект з очищення Києва від малих архітектурних форм", - запевнив О.Попов.

Водночас він допустив, що та кількість кіосків, що функціонуватимуть в столиці, може дещо зрости, оскільки зараз робоча група вирішує, чи дозволити наприклад, реалізовувати свою продукцію хлібокомбінатам через мережу кіосків, яка буде створена, а також є питання щодо 600 кіосків приватних підприємців, які в минулому році не встигли заплатити податки через запізнення з оформленням документів.

"Може, їх буде не 5,6 тисяч, а 6 тисяч. Але це все одно невелика кількість кіосків. А решту ми будемо прибирати", - пообіцяв голова КМДА.

Довідка УНІАН. У Києві, за різними даними, на сьогодні функціонують від 20 до 30 тисяч кіосків.

28 лютого Київрада погодила нові правила розміщення тимчасових споруд у столиці.

Згідно з рішенням, власники тимчасових споруд, які здійснюють підприємницьку діяльність, повинні до 1 травня цього року подати до міського дозвільного центру документи про функціональне призначення кіосків, а також оформити документи на оплату пайової участі за 2013 рік.

Крім того, депутати домовилися створити робочу групу в складі представників різних фракцій для доопрацювання представленого КМДА переліку МАФів, щоб врахувати думку киян.