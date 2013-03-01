Борги населення з оплати ЖКП у січні зросли до 13,4 млрд грн

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у січні 2013 року порівняно з груднем 2012 року зросла на 5,7% - до 13,405 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

За даними відомства, середній термін заборгованості населення за всі послуги становить 2,7 місяця. Збільшення заборгованості відбулося у всіх регіонах України.

У Держстаті зазначили, що у січні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 4,3 млрд грн, що становить 85,2% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати житлово-комунальних послуг спостерігався у Севастополі, Сумській області і Києві (96,1-93,5%), найнижчий - у Чернівецькій, Харківській і Дніпропетровській областях (75,7-79,5%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в січні 2013 р. порівняно з січнем 2012 р. збільшилися на 5,4%, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) становили 551,6 грн.

За інформацією служби, у січні заборгованість за 3 і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання - 29,2% власників особових рахунків, за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій - 20,8%, вивіз побутових відходів - 19,2%, централізоване водопостачання і водовідведення - 18,4%, газопостачання - 17%.

У Держстаті повідомили, що у січні населення сплатило за електроенергію 1 млрд 059,4 млн грн (212,1% від нарахованих за цей період сум).

Серед регіонів найвищий рівень оплати електропостачання спостерігався у Київській, Одеській і Закарпатській областях (309,0-295,2% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів), найнижчий - у Чернігівській і Сумській областях (відповідно, 122 і 126,4%). Заборгованість населення з оплаті електроенергії на початок лютого 2013 р. становила 3 млрд 137,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у грудні 2012 року збільшилася на 8,5% порівняно з листопадом 2012 року, і на кінець грудня 2012 р. становила 12 млрд 680,4 млн грн.

Жителі України в 2012 році сплатили за житлово-комунальні послуги 37 млрд грн, що становить 96,6% від нарахованих за цей період сум.