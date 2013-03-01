В Україні за два роки кількість недобудов скоротилася на 10%

В Україні у 2011-2012 роках введено в експлуатацію 1 тис. 800 об'єктів незавершеного будівництва, що на 10% скоротило загальну кількість недобудов в Україні. Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула.

Він нагадав, що у 2010 році почалася робота з вирішення питання з довгобудами, зокрема, було розпочато їх інвентаризацію.

«Було розпочато інвентаризацію недобудов і цілеспрямовану роботу із завершення їх будівництва. І вже є позитивний результат. За 2011-2012 роки добудували і ввели в експлуатацію 1 800 об'єктів незавершеного будівництва, що на 10% зменшило кількість недобудов», - сказав О.Вілкул.

За словами голови Мінрегіону Геннадія Темника, проблема довгобудів залишається однією з найскладніших у будівельній галузі. «Зараз щодо кожного об'єкту необхідно ухвалювати рішення - або про завершення його будівництва, або перепрофілювання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, в Україні на 1 січня 2012 року налічувалося 16,7 тис. об'єктів незавершеного будівництва, що на 8,8% менше аналогічного показника на 1 січня 2011 року.