Влада Києва зобов'язана знайти фінансування для оновлення тепломереж – депутат Київради

Влада Києва зобов'язана знайти фінансування для оновлення тепломереж Києва, понад 50% яких на сьогодні вичерпали свій амортизаційний термін експлуатації і підлягають заміні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам член постійної комісії Київради з питань ЖКГ і ПЕК Олександр Клюс (фракція «УДАР»).

«Київській міській державній адміністрації разом з «Київенерго» необхідно розробити спільну програму з вирішення існуючого питання. Чому разом? Тому що тепломережі не є власністю «Київенерго». Місто передало їх в управління і користування «Київенерго». Власник мереж – місто Київ. І насамперед місто повинне турбуватися про стан свого майна», – вважає депутат.

Проте, на думку О.Клюса, якщо найближчим часом нічого не зробити, то ситуація, що склалася зі станом тепломереж столиці, може поставити під загрозу стабільне теплопостачання киян.

Нагадаємо, Київрада передала комунальні теплові мережі столиці в управління «Київенерго» до 2017 року. За їх використання компанія сплачує до бюджету Києва понад 2 млн грн орендної плати на рік.

Раніше в «Київенерго» заявили, що для забезпечення сталого електро- і теплопостачання столиці в 2013 році компанія направить на технічне переоснащення теплоелектроцентралей №5 і №6, а також модернізацію і реконструкцію електричних мереж і підстанцій різного класу напруги рекордну суму – 450 млн грн. Інвестиції в розвиток компанії допомагає залучати її основний акціонер – ДТЕК, який планує інвестувати в модернізацію своїх активів у 2013 році понад 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), заявляють про гостру необхідність у модернізації теплових мереж і водопостачання в Україні, порахувавши, що на ці цілі знадобиться понад 250 млрд грн.

За даними регулятора, загальна протяжність мереж централізованого питного водопостачання по Україні становить 179 809,3 км, з них старих і аварійних мереж - 67817,7 км.

Протяжність мереж водовідведення в Україні становить 51210,5 км, з них старих і аварійних мереж - 18553,2 км.