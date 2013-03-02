Влада Київської області не визнає рішення Київради про розширення меж столиці

Влада Київської області незадоволена рішенням Київради про розширення меж столиці і має намір звернутися до Верховної Ради і Генеральної прокуратури.

«Ми цього рішення не визнаємо, оскільки межі адміністративних територіальних одиниць встановлює Верховна Рада», - заявив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, пише газета «Сегодня».

З ним згодний і голова Київської обласної ради Олександр Качний: «Ні з областю, ні з районними, сільськими, міськими радами проект рішення Київради узгоджено не було. Ми зберемо позачергову сесію і звернемося до Верховної Ради і Генпрокуратуру щодо цих порушень».

У Київраді теж мають намір обстоювати свої права в парламенті.

Як повідомлялося, 28 лютого на сесії Київради депутати проголосували за розширення меж Києва майже на 2 тис. га. До складу столиці увійшли ділянки землі Лісників, Чабанів, Білогородки, Ірпеня, Вишгороду, Княжичів, Гнідина, Коцюбинського і 17 га Броварського району. На думку столичної влади, це приєднає до міста історичні землі і захистить від вирубки Біличанський ліс.