Житло на первинному ринку Києва в лютому подорожчало на 0,5%

На первинному ринку Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир (у недобудованих будинках) у лютому 2013 року в порівнянні з січнем зросла на 0,46% (8 дол) - до 1740 дол/кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 400 дол/кв м, найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2577 дол/кв м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв м житла зафіксовано в Печерському районі - на 0,62% (16 дол.) - до 2577 дол/кв м, у Шевченківському районі - на 0,38% (8 дол.) - до 2 135 дол/кв м, Деснянському - на 0,57% (8 дол.) - до 1404 дол/кв м, Святошинському - на 0,52% (8 дол.) - до 1546 дол., Дніпровському - на 0,46% (7 дол.) - 1 522 дол., Оболонському районі - на 0,22% (4 дол.) - до 1797 дол., Голосіївському - на 0,29% (5 дол.) - до 1751 дол., Солом'янському - на 0,44% (7 дол.) - до 1598 дол., Подільському - на 0,26% (4 дол.) - до 1558 дол., Дарницькому районі - на 0,72% (10 дол.) - до 1 400 дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Столичної нерухомості», середня вартість житла на первинному ринку Києва в лютому 2013 року знизилася на 0,07% у порівнянні з січнем 2013 року - до 13 459 грн/кв м.