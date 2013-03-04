Житло на вторинному ринку Львова в лютому подорожчало на 0,74%

На вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у лютому 2013 року зросла на 0,74%, або на 11 дол. - до 1490 дол./кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Сихівський район з середнім показником 1 205 дол./кв м, найдорожчим - Галицький, де середня ціна продажу становила 1816 дол./кв м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв м житла в місті зафіксовано у Галицькому районі - на 0,67% (12 дол.) - до 1816 дол., Личаківському районі - на 0,95% (13 дол.) - до 1382 дол., Сихівському районі - на 0,58% (7 дол.) - до 1 205 дол./кв м, Шевченківському районі - на 0,91% (12 дол.) - до 1324 дол., Залізничному районі - на 0,96% (13 дол.) - до 1 373 дол./кв м, Франківському районі - на 0,71% (11 дол.) - до 1 552 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

За даними SV Development, на вторинному ринку нерухомості Львова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 2,58%, або на 37 дол., - до 1 470 дол./кв м.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.