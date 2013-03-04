УКБС: нова система реєстрації прав на нерухомість блокує іпотечне кредитування

Новий порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, чинний з 1 січня 2013 року, блокує операції банків з продажу іпотечних кредитів.

Таку думку висловили в асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз» (УКБС), повідомили УНІАН в прес-службі асоціації.

В асоціації відзначили, що через нововведення виникла необхідність повторної реєстрації вже зареєстрованих прав власності на нерухомість, що знаходиться в іпотеці банку (а фактично - повне нівелювання правовстановлюючих документів, виданих до 1 січня 2013 р.).

До того ж нові правила призвели до ускладнення процедури реєстрації припинення іпотеки та зняття заборони відчуження нерухомості через обмеження повноважень нотаріусів, а також до збільшення ризиків визнання судами угод недійсними.

Крім того, на думку УКБС, суттєво ускладнюють процедуру реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень недосконалість затверджених Мін'юстом форм заяв, значна кількість зайвих документів, які повинен надавати власник майна (що збільшує витрати на реєстрацію), дублювання відомостей про предмет і клієнтів іпотеки.

«Через законодавчі зміни щодо реєстрації прав на нерухоме майно у Державному реєстрі прав виникла необхідність повторної реєстрації прав власності на нерухомість, яка перебуває в іпотеці банку і виникла до 1 січня 2013 року. Без участі іпотекодавця банк може лише зареєструвати заборону на відчуження предмета іпотеки та іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено. У зв'язку з цим, виникає необхідність проведення банком колосальної роботи з іпотекодавцями щодо перереєстрації ними права власності у Державному реєстрі прав та внесення змін в іпотечні договори», - зазначила генеральний директор асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер.

За її словами, враховуючи значний обсяг іпотечних кредитів у портфелях банків (на 1 січня 2013 року, за даними НБУ, тільки домогосподарствам видано іпотечних кредитів на 63,2 млрд грн), і десятки тисяч укладених договорів іпотеки, нововведення викликають зайві організаційні, тимчасові і фінансові витрати не тільки для банків, але і для їх клієнтів. А також збільшують ризики шахрайських дій з нерухомістю.

Для усунення цих проблемних моментів асоціація пропонує відновити повноваження нотаріусів щодо вилучення з державних реєстрів записів з обтяження майна іпотекою та зняття заборони відчуження нерухомості.

В УКБС вважають за доцільне проводити обов'язкову поточну технічну інвентаризацію об'єкта нерухомості для його достовірної ідентифікації, підтвердження законності перепланувань і зменшення ризиків власників майна про визнання судом недійсними угод з нерухомістю.

В асоціації повідомили, що робоча група, створена з представників Мін'юсту, Укрдержреєстру і професійного співтовариства, розробить проект змін до законодавства щодо усунення наявних проблем, а також пропозиції щодо вдосконалення програмного забезпечення.

Нагадаємо, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) замість Бюро технічної інвентаризації, за яким залишилися функції проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості.

Нотаріуси реєструють перехід права власності на нерухоме майно, тобто «вторинну» держреєстрацію нерухомості. Під час засвідчення договорів купівлі-продажу, обміну, дарування нерухомого майна та земельних ділянок, набуття права власності на успадковану нерухомість і т.п. нотаріус здійснює одночасно процедуру державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відомості до реєстру нотаріус вносить «день у день».

До того ж експерти відзначають, що нова система реєстрації прав на нерухомість в Україні не працює належним чином, і буде потрібно кілька місяців для того, щоб вона повноцінно запрацювала.