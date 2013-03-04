Житло на вторинному ринку Харкова в лютому подорожчало на 0,63%

На вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у лютого 2013 р. зросла на 0,63% (7 дол.) у порівнянні з січнем 2013 р. - до 1 114 дол./кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Червонозаводський район з середнім показником 934 дол./кв м, найдорожчим - Київський, де середня ціна продажу становила 1379 дол./кв м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв м житла відбулося в Ленінському районі - на 0,70% (8 дол.) - до 1149 дол., Червонозаводському - на 0,54% (5 дол.) - до 934 дол., Київському - на 0,29% (4 дол.) - до 1379 дол., Жовтневому - на 0,19% (2 дол.) - до 1029 дол., Фрунзенському - на 0,49% (5 дол.) - до 1024 дол., Московському - на 0,89% (9 дол.) - до 1023 дол., Орджонікідзевському - на 0,73% (7 дол.) - до 963 дол., Дзержинському - на 0,76% (10 дол.) - до 1 333 дол., Комінтернівському районі - на 1,16% (11 дол.) - до 963 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками SV Development, на вторинному ринку нерухомості Харкова середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 4,36%, або 46 дол., - до 1 101 дол./кв м.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.