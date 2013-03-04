Житло на вторинному ринку Одеси в лютому подорожчало на 0,6%

На вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у лютому 2013 року зросла на 0,59% (9 дол.) у порівнянні з січнем 2013 р. - до 1538 дол./кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишалося селище Котовське з середнім показником 1 262 дол./кв м, найдорожчим - Приморський район, де середня ціна продажу становила 1753 дол./кв м.

За даними компанії, за звітний період зростання середньої вартості 1 кв м житла спостерігалося у Приморському районі - на 0,46% (8 дол.) - до 1753 дол., у районі Черемушки - на 1,04% (13 дол.) - до 1263 дол., у районі Таїрово - на 0,63% (9 дол.) - до 1441 дол., у районі Молдаванка - на 0,62% (8 дол.) - до 1307 дол., у селищі Котовське - на 0,88% (11 дол.) - до 1 262 дол./кв м.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками SV Development, на вторинному ринку нерухомості Одеси середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 1,94% (29 дол.) - до 1523 дол./кв м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.