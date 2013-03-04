Житло на вторинному ринку Києва у лютому подорожчало на 0,67%

На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у лютому 2013 року зросла на 0,67% (13 дол.) порівняно з січнем 2013 р. - до 1 940 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Деснянський район із середнім показником 1 544 дол./кв. м, найдорожчим - Печерський, де середня ціна продажу становила 2 989 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Печерському районі - на 0,71% (21 дол.) - до 2 989 дол., у Шевченківському - на 0,84% (20 дол.) - до 2408 дол./кв. м, Голосіївському - на 0,78% (14 дол.) - до 1 807 дол., Дніпровському - на 0,73% (12 дол.) - до 1 649 дол., Оболонському - на 0,54% (11 дол.) - до 2 039 дол., Подільському - на 0,49% (9 дол.) - до 1 851 дол., Дарницькому - на 0,76% (12 дол.) - до 1 600 дол., Святошинському - на 0,74% (12 дол.) - до 1 636 дол., Деснянському - на 0,78% (12 дол.) - до 1 544 дол./кв. м, Солом'янському районі - на 0,59% (10 дол.) - до 1 719 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, водночас, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», вартість житла на вторинному ринку Києва у лютому 2013 року зросла на 0,7% - до 16 255 грн/кв. м.