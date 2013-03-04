Житло на вторинному ринку Донецька в лютому подорожчало на 0,84%

На вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в лютому 2013 р. зросла на 0,84% в порівнянні з січнем 2013 р. - до 1207 дол./кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петровський район з середнім показником 853 дол./кв м, найдорожчим - Ворошиловський, де середня ціна продажу становила 1460 дол./кв м.

За даними компанії, за звітний період вартість 1 кв м житла зросла в Кіровському районі - на 0,54% (5 дол.) - до 929 дол./кв м, Ворошиловському - на 1,11% (16 дол.) - до 1460 дол., Ленінському - на 0,51% (5 дол.) - до 976 дол./кв м, Куйбишевському - на 0,94% (9 дол.) - до 966 дол./кв м, Петровському - на 0,95% (8 дол.) - до 853 дол./кв м, Київському - на 0,81% (11 дол.) - до 1363 дол., Калінінському - на 0,33% (4 дол.) - до 1226 дол., Пролетарському - на 0,52% (5 дол.) - до 962 дол., Будьонівському - на 1,69% (17 дол.) - до 1022 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками SV Development, на вторинному ринку нерухомості Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у 2012 році зросла на 2,41% - до 1 191 дол./кв м.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.