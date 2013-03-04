Житло на вторинному ринку Дніпропетровська в лютому подорожчало на 0,9%

На вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в лютому 2013 р. зросла на 0,90% (на 11 дол.) в порівнянні з січнем 2013 р. - до 1227 дол./кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 960 дол./кв м, найдорожчим - Бабушкінський, де середня ціна продажу становила 1461 дол./кв м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості квадратного метра житла зафіксовано в Бабушкінському районі - на 0,83% (12 дол.) - до 1461 дол., Червоногвардійському - на 0,94% (12 дол.) - до 1288 дол., Індустріальному - на 0,53% (6 дол.) - до 1 143 дол., Самарському - на 0,56% (6 дол.) - до 1071 дол., Амур-Нижньодніпровському - на 0,37% (4 дол.) - до 1079 дол., Ленінському - на 0,21% (2 дол.) - до 960 дол./кв м, Жовтневому - на 1,77% (23 дол.) - до 1325 дол., Кіровському районі - на 0,25% (3 дол.) - до 1 188 дол.

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками SV Development, на вторинному ринку нерухомості Дніпропетровська середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир в 2012 році зросла на 4,05%, або на 47 дол. - до 1208 дол./кв м.

Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.