Квартири у Варшаві продаються на 20% дешевше від заявлених цін

Варшава. Середня ціна продажу квадратного метра житла на вторинному ринку польської столиці - Варшави за останні три місяці становила близько 2,2 тис. дол., що на 600 дол., або 20%, менше середньої ціни пропозицій.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польської газети Puls Biznesu, яка наводить дані учасників ринку, понад 60% покупців вдавалося купити житло навіть дешевше за середню ціну реальних угод.

Опитані виданням експерти зазначають, що середню ціну пропозицій завищують елітні квартири, незнання ринку багатьма продавцями, а також утримування цін частиною власників, які купили житло на піку в кредит і не можуть його продати дешевше, ніж придбали.

"Продавець зрештою усвідомлює, що вибір квартир на ринку великий, а кількість пропозицій значно перевищує кількість охочих купити квартиру, і починає знижувати ціну", - сказав виданню представник інтернет-сайту оголошень otoDom.pl Пшемислав Котвіцький.

Як зазначає газета, нещодавно у Варшаві продано двокімнатну квартиру в найкращому районі столиці - біля найбільшого парку в центрі міста "Лазенки" - за менш ніж 90 тис. дол., або за близько 1,9 тис. дол за кв. м.

"У квартирі був зроблений нормальний ремонт, який потрібно було тільки освіжити. Квартира розташована у триповерховому будинку, збудованому в 1954 році, який нещодавно відремонтовали. Мінусом був перший поверх і відсутність балкона, що вплинуло на ціну", - сказав газеті один з учасників ринку.

Експерти відзначають, що найбільшим попитом на ринку користуються квартири до 40 квадратних метрів, які можна продати за кілька місяців, а великі квартири можуть очікувати свого покупця навіть кілька років.

Газета також зауважила, що нерухомість у Польщі дешевшає вже понад 5 років, а її ціни з урахуванням інфляції вже на 30-40% нижчі порівняно з максимальними рівнями в 2007-2008 роках.

Довідка УНІАН. За даними компанії SV Development, у лютому поточного року квадратний метр на вторинному ринку Києва в середньому коштував близько 1,9 тис. дол., що майже на 50% дешевше за максимальну ціну, досягнуту в лютому 2008 року на рівні близько 3,5 тис. дол.

За даними SV Development, у 2003 році квадратний метр житла в столиці України коштував менше 600 дол., тоді як у Варшаві, за даними BankierPress, близько 1 тис. дол.

Ціни на нерухомість у Польщі, яка вступила до Євросоюзу в травні 2004 року, почали стрімко зростати з 2005 року, досягнувши максимального значення, за даними REAS, у Варшаві в 2007 році на рівні близько 3,7 тис. дол. за кв. м.