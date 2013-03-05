Мінрегіон розраховує цього року на 7 млрд грн для фінансування житлових програм

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства чекає фінансування семи житлових державних програм цього року на рівні 7,074 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Беркута в ході форуму «Міська і заміська нерухомість-2013» 5 березня.

За його словами, ця сума фінансування включає як кошти на дані програми з держбюджету, так і кредитний ресурс, який Україна планує привернути під державні гарантії цього року.

А.Беркута уточнив, що в цілому йдеться про 50 млрд грн, з яких міністерство розраховує на 23 млрд грн цього року, які планується спрямувати не лише на житлові програми, а й на решту всіх проектів, включаючи комунальне господарство та інвестиційні проекти.

«А зараз у нас є в цілому 1 млрд грн», - додав він.

А.Беркута не уточнив джерело отримання кредитних коштів.

Зокрема, цього року очікується привернути кошти на дві нові держпрограми -1 млрд грн на програму оренди житла з правом викупу під 3% річних (планується придбати 3030 квартир загальною площею 181,8 тис. кв.м), і 1,5 млрд грн на створення фонду житла соціального призначення (планується придбати 6 тис. квартир загальною площею 300 тис. кв.м).

А.Беркута уточнив, що закон про фонд житла соціального призначення сьогодні не працює через складний механізм входження до цього фонду. Зокрема, закон передбачає постійний моніторинг матеріального становища громадян, що проживають в будинках з фонду житла соцпризначення.

«До цього закону з погляду постановки питання необхідно повертатися. Але потрібно повертатися до питання про фонд житла соціального призначення не лише через призму цього закону, а через призму Житлового кодексу», - додав він.

Як зазначається в презентаційних матеріалах, які має в своєму розпорядженні УНІАН, у цілому на 7,074 млрд грн планується побудувати 23 257 квартир загальною площею 1,438 млн. кв.м.

Зокрема, очікувана сума фінансування розрахована на сім держпрограм: будівництво доступного житла (30/70) - 974,43 млн. грн (планується придбати 2287 квартир загальною площею 150,9 тис. кв.м), молодіжне кредитування - 897,2 млн. грн (планується придбати 2670 квартир загальною площею 170,9 тис. кв.м), «Власній дім» - 227 млн. грн (планується будівництво 2350 будинків і газифікація 7600 будинків), здешевлення вартості пільгових іпотечних кредитів - 2,4 млрд грн (планується придбати 6700 квартир загальною площею 387 тис. кв.м), забезпечення житлом інвалідів війни - 75,3 млн. грн (планується придбати 220 квартир загальною площею 12,1 тис. кв.м).

Згідно з презентаційними матеріалами, в 2014 році очікувана сума фінансування семи житлових держпрограм становить 10,437 млрд грн, на які планується побудувати 30,128 тис. квартир загальною площею 1,867 млн. кв.м.

Очікується, що в 2014 році на програму оренди житла з правом викупу буде спрямовано 5,6 млрд грн, на які планується придбати 16,970 тис. квартир загальною площею 1,018 млн. кв.м.

За даними Мінрегіону, на кошти державного і місцевих бюджетів у розмірі 728,8 млн грн (зокрема 97 млн. грн з місцевих бюджетів) за п'ятьма житловими держпрограмами в 2013 році передбачено придбання 4,557 тис. квартир загальною площею 309,8 тис. кв.м.

Зокрема, на програму здешевлення вартості пільгових кредитів передбачено 300 млн грн (планується придбати 2 тис. квартир загальною площею 135,2 тис. кв.м), будівництво доступного житла (30/70) - 89,5 млн. грн (планується придбати 700 квартир загальною площею 45,5 тис. кв.м), на молодіжне кредитування - 170 млн. грн (планується придбати 510 квартир загальною площею 33,1 тис. кв.м), на програму «Власній дім» - 94 млн. грн (планується будівництво 1127 будинків і газифікація 3373 будинків), на забезпечення житлом інвалідів війни - 75,3 млн. грн (планується придбати 220 квартир загальною площею 11 тис. кв.м).

Для даних програм відібрано 22,5 тис. квартир, понад 40 тис. осіб виявили бажання взяти в них участь.

Нагадаємо, в 2012 році за даними програмами було освоєно 438,6 млн. грн, придбано 4,039 тис. квартир загальною площею 277 тис. кв.м.