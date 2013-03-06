«Київміськбуд» у 2012 році дещо збільшив прибуток - до 144,7 млн грн

Холдингова компанія «Київміськбуд», один з найбільших столичних забудовників, у 2012 році збільшила чистий прибуток на 6,25% порівняно з 2011 роком - до 144,655 млн грн.

Про це компанія повідомляє в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно зі звітом, торік активи компанії зросли на 13,8% порівняно з 2011 роком - до 4,2 млрд грн, основні засоби зросли на 0,1% - до 106,278 млн грн, довгострокові фінансові інвестиції скоротилися в 3,6 раза - до 9,563 млн грн, сумарна дебіторська заборгованість збільшилась на 80,8% - до 573,026 млн грн.

Водночас власний капітал «Київміськбуду» в 2012 році виріс на 5,7% - до 549,324 млн грн, довгострокові зобов'язання скоротилися в 2,4 раза - до 70,334 млн грн.

Чисельність працівників у 2012 році скоротилася на 7 осіб - до 320 співробітників.

Статутний капітал «Київміськбуду» не змінився і становить 16,535 млн грн.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26% до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство - на правах асоційованих членів.

У 2012 році компанія ввела в експлуатацію 240 тис. кв. м житла у Києві та Київській області.

«Київміськбуд» у 2012 році збільшив обсяг залучених інвестицій на 69,2% порівняно з 2011 роком - до 2,2 млрд грн.

Прибуток ХК "Київміськбуд" в 2011 році склав 136 млн 142 тис. грн.

В 2010 році прибуток "Київміськбуду" становив 167 млн 832 тыс. грн, що в 14,2 рази більше, ніж в 2009 році, коли прибуток ХК становив 11 млн 816 тис. грн.