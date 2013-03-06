Дорожні будівельники недоотримують близько 30 млрд грн, які повинні надходити від реалізації підакцизних товарів, через існування тіньових схем реалізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в «Укравтодорі» повідомив президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) Леонід Костюченко.

За його словами, таке недофінансування можливо через існування тіньових схем реалізації палива.

«Ми звернулися до уряду, щоб дізнатися, скільки акцизу з продажу бензину йде на утримання автодоріг. З 3,5 млн тонн палива розмитнили тільки 2,3 млн. З решти акциз не заплатили», - сказав він.

Довідка УНІАН. Коригувальна сума до ставок акцизного збору не застосовується у разі середньої біржової ціни нафти в межах 105-125 дол за барель.

Базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива із вмістом сірки до 0,2% - 98 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% - 75 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% - 68 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки до 0,005% - 46 євро за тонну.