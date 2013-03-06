Дорожні будівельники недоотримують близько 30 млрд грн, які повинні надходити від реалізації підакцизних товарів
Дорожні будівельники недоотримують близько 30 млрд грн, які повинні надходити від реалізації підакцизних товарів, через існування тіньових схем реалізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в «Укравтодорі» повідомив президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) Леонід Костюченко.
За його словами, таке недофінансування можливо через існування тіньових схем реалізації палива.
«Ми звернулися до уряду, щоб дізнатися, скільки акцизу з продажу бензину йде на утримання автодоріг. З 3,5 млн тонн палива розмитнили тільки 2,3 млн. З решти акциз не заплатили», - сказав він.
Довідка УНІАН. Коригувальна сума до ставок акцизного збору не застосовується у разі середньої біржової ціни нафти в межах 105-125 дол за барель.
Базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпалива із вмістом сірки до 0,2% - 98 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% - 75 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% - 68 євро за тонну, дизпалива із вмістом сірки до 0,005% - 46 євро за тонну.