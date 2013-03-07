Вартість котеджів під Києвом у лютому зросла на 0,49% - до 1017 дол./кв м

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у київському регіоні в лютому 2013 року зросла на 0,49% (5 дол.) - до 1017 дол. за 1 кв м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період зросла на 1,17% (15 дол.) - до 1 302 дол./кв м.

До того ж в області найдешевшим залишався Сквирський район із середнім показником 287 дол./кв м, найдорожчим - Обухівський район, де середня ціна продажу становила 1551 дол./кв м.

За даними компанії, минулого року зростання вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі - на 0,39% (6 дол.) - до 1 551 дол./кв м, Києво-Святошинському - на 0,41% (6 дол.) - до 1 473 дол./кв м, Бориспільському - на 0,50% (6 дол.) - до 1 207 дол./кв м, Васильківському - на 0,59% (6 дол.) - до 1 028 дол./кв м, Макарівському - на 0,32% (3 дол.) - до 952 дол./кв м, Броварському - на 0,85% (8 дол.) - до 945 дол./кв м, Вишгородському - на 0,45% (4 дол.) - до 898 дол./кв м, Бородянському - на 0,49% (4 дол.) - до 820 дол./кв м, Кагарлицькому - на 0,29% (2 дол.) - до 691 дол./кв м, Фастівському - на 1,25% (8 дол.) - до 650 дол./кв м, Білоцерківському районі - на 0,91% (5 дол.) - до 557 дол./кв м, Миронівському - на 0,78% (4 дол.) - до 514 дол./кв м, Переяслав-Хмельницькому - на 0,39% (2 дол.) - до 510 дол./кв м, Баришівському - на 0,65% (3 дол.) - до 467 дол./кв м, Богуславському - на 0,47% (2 дол.) - до 428 дол./кв м, Яготинському - на 1,46% (6 дол.) - 418 дол./кв м, Таращанському - на 0,29% (1 дол.) - до 351 дол./кв м, Іванківському - на 1,09% (4 дол.) - до 372 дол./кв м, Рокитнянському районі - на 0,84% (3 дол.) - до 360 дол./кв м, Сквирському-на 0,35% (1 дол.) - до 287 дол./кв м, Згурівському районі - на 0,29% (1 дол.) - до 341 дол./кв м.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у київському регіоні в 2012 році зросла на 4,24% (41 дол.) - до 1007 дол. за 1 кв м.