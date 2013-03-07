Більше половини охочих орендувати житло в Києві у лютому готові були платити до 600 дол. на місяць

52,4% потенційних наймачів житла в Києві в лютому 2013 року були готові заплатити за оренду до 600 дол. на місяць. Про це йдеться у дослідженні порталу пошуку нерухомості Address.ua, переданому УНІАН.

Згідно з дослідженням, у лютому 400-600 дол. на місяць за оренду житла в Києві готові були платити 28,8% відвідувачів порталу, 200-400 дол. на місяць - 23,6%. Водночас 14,8% відвідувачів шукали квартири для оренди вартістю вище 700 дол. на місяць.

Минулого місяця 69,5% шукали квартири для оренди, а 8,4% цікавилися житловими будинками.

Найпривабливішими для орендарів житла стали Дніпровський, Голосіївський і Шевченківський райони. Найбільший попит спостерігався на однокімнатні квартири (60,3%).

За даними порталу, 47,1% користувачів шукали квартири для купівлі, 36% - житлові будинки.

23,6% розглядали можливість купівлі житла за 50-70 тис. дол., 20,9% - за 40-60 тис. дол., 18% - за 30-50 тис. дол. Водночас житловою нерухомістю вартістю вище 100 тис. дол. цікавилися 8,8% відвідувачів.

Потенційних покупців житла цікавили Дарницький, Шевченківський і Голосіївський райони. Перевагу віддавали двокімнатним (39,6%), однокімнатним (33,6%) і трикімнатним (22,7%) квартирам. Основна частина покупців готова придбати квартири площею 30-50 кв. м (39,08%) і 50-80 кв. м (35,27%). Квартирами площею 80-100 кв . м цікавилися 15,63% потенційних покупців.

Довідка УНІАН. Портал Address.ua є онлайновим інформаційним сервісом для купівлі, продажу й оренди нерухомості в Україні. Портал стартував у травні 2010 року після купівлі TopRealty.org.ua. Серед інвесторів проекту: eVenture Capital Partners, Vivex Capital Group і профільний інвестор з України.