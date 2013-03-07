Проект «Київ-Сіті» у березні презентують в Каннах

Київська міськдержадміністрація презентує проект «Київ-Сіті» на найбільшій міжнародній виставці з нерухомості MIPIM в Каннах у березні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

«Київ-Сіті» є складовою національного проекту «Місто майбутнього» і включений до Державного реєстру національних проектів. Для реалізації першого проекту планується залучити іноземні інвестиції в сумі від 0,25 до 1,25 млрд доларів.

Насамперед передбачено, що цей проект дозволить розвантажити від транспорту центральну частину міста. Крім того, місто заробить за рахунок продажу землі та отриманих грошових коштів на розвиток інфраструктури, які становлять близько 10% від вартості проекту. Зараз це близько 500 тис. кв. м офісних, торговельних та житлових приміщень.

«Згідно з проектом Генерального плану Києва до 2025 року, одна з найгостріших проблем розвитку міста – це диспропорція між розселенням і місцем роботи. На Лівому березі сьогодні офіційно проживає 36,2% населення столиці, а робочих місць лише 19,7%. Як результат, щоденні міграції киян до місця роботи викликають наднормативні навантаження на мости, магістралі та громадський транспорт. Будівництво «Київ-Сіті» на Осокорках-Північних дозволить значно знизити це навантаження, хоча ми добре розуміємо, що питання навантаження на транспорт вимагає подальшого аналізу профільними фахівцями», – сказав Р.Крамаренко.

Розраховано, що «Київ-Сіті» дозволить створити 30 тисяч робочих місць.

MIPIM – провідна європейська інвестиційна виставка комерційного будівництва. Вона щорічно збирає понад 17 тисяч ключових гравців ринку нерухомості. Беруть участь у MIPIM також представники влади, девелопери, консультанти, архітектори.

Як повідомляв УНІАН, КМДА готує проектну документацію для будівництва міжнародного ділового району «Київ-Сіті» на Лівому березі в районі Княжого затону. Початок будівництва першої черги заплановано на IV квартал 2014 року.

29 березня 2012 року голова КМДА Олександр Попов підписав шість меморандумів про співпрацю і наміри реалізувати інвестиційні проекти в столиці на загальну суму понад 30 млрд грн. Серед них - меморандум з Державним агентством з інвестицій і управління національними проектами України про реалізацію проекту «Київ-Сіті».