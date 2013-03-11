Господарський суд Полтавської області стягнув з комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» на користь енергопостачальної компанії «Полтаваобленерго» 6,851 млн грн заборгованості за електроенергію.

Про це сказано в рішенні суду від 6 березня.

Згідно з рішенням, позивач вимагав стягнути з відповідача 7,338 млн грн., з них: 6,459 млн грн боргу за активну електроенергію (з 25 серпня 2011 р. по 25 грудня 2012 року включно), а також пеню за невчасну оплату електроенергії, 3% річних від простроченої суми за електроенергію та інші платежі.

Відповідач визнав позовні вимоги на 6,459 млн грн і повідомив про невірне обчислення позивачем суми пені. Відповідач виступив проти стягнення інфляційних та річних. Він також просив не стягувати санкції, посилаючись на скрутне фінансове становище підприємства, заявивши, що стягнення всієї суми боргу з санкціями призведе до зупинки підприємства, у зв'язку з чим мешканці Полтавської області опиняться без водопостачання та водовідведення.

Суд вирішив стягнути з "Полтававодоканалу" на користь "Полтаваобленерго" 6,459 млн грн боргу за активну електроенергію, а також близько 0,4 млн грн пені та інших платежів за несвоєчасну оплату за електроенергію.

Довідка УНІАН. ПАТ «Полтаваобленерго» володіє розподільчими електричними мережами, розташованими на території Полтавської області, надає послуги з транспортування та постачання електроенергії. Компанія обслуговує 43,628 тис. км електромереж, 10,137 тис. підстанцій. «Полтаваобленерго» забезпечує енергопостачання 746 тис. споживачів. «Полтаваобленерго» в 2012 році порівняно з 2011 роком подвоїла чистий прибуток на 70,733 млн грн - до 140,759 млн грн.

ОКП «Полтававодоканал» забезпечує водою мешканців Полтави та кількох районів Полтавської області.