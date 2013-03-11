Мінрегіон пропонує формувати тарифи на тепло і воду за категоріями споживачів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує закріпити можливість формування тарифів на тепло і воду за категоріями споживачів.

Про це йдеться в проекті постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води і Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», оприлюдненому на сайті міністерства.

Документом пропонується визначити можливість формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, централізоване водопостачання і водовідведення за трьома категоріями споживачів - населення, бюджетні установи, інші споживачі.

Окремо пропонується виділити підприємства сфери централізованого водопостачання і водовідведення, які отримують воду, транспортують і/або очищують стічні води.

Як зазначається в пояснювальній записці, в Україні майже 60% підприємств водопровідно-каналізаційного господарства є оптовими споживачами питної води і близько 20% підприємств транспортують стічні води для очищення іншим підприємствам. Такі підприємства необхідно виділити в окрему категорію, оскільки встановлення єдиного тарифу для виробників у сукупності зі зростанням власних витрат підприємств, які отримують воду, транспортують і/або очищують стічні води, призведе до суттєвого зростання тарифів для кінцевих споживачів і збільшить різницю в розмірах тарифів у межах території, пояснюється в документі.

Передбачається, що тарифи для кожної категорії споживачів формуються на підставі економічно обгрунтованого розподілу витрат, пов'язаних із виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії та наданням послуг із централізованого опалення та постачання гарячої води.

Згідно із пояснювальною запискою, діючими порядками формування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги не передбачено, що тарифи можуть формуватися за категоріями споживачів. Отже, підприємства не мають можливості розподіляти споживачів за категоріями й, відповідно, розподіляти витрати, які включаються в тарифи, між ними. Водночас формування єдиного тарифу по підприємству (для виробника/виконавця) не забезпечує дотримання принципу «економічної обгрунтованості».