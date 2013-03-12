Губернатор Київської області запевняє - дамба Київської ГЕС перебуває в належному стані

Дамба Київської ГЕС перебуває в належному технічному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк сьогодні на брифінгу після наради з питань запобігання підтопленню окремих територій внаслідок весняних паводків, що відбулась під головуванням Президента України Віктора Януковича.

Він зауважив, що розповсюджується багато чуток про аварійний стан Київської ГЕС.

"Розповсюджуються чутки, що київська дамба не витримає, що рівень води може бути таким, що підтопить і Київ, і Київську область. Я хотів би авторитетно заявити, що на сьогодні виконані інженерні й технічні роботи щодо укріплення самої дамби", - сказав губернатор.

А.Присяжнюк запевнив, що технічний стан дамби на сьогодні кращий, ніж 20 років тому, й відповідає всім вимогам. Рівень води у Київському водосховищі становить 85% і контролюється відповідними службами.

"І очікувати великого потоку води у нас немає підстав", - наголосив губернатор.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого у Державній службі України з надзвичайних ситуацій запевнили, що Київська ГЕС готова до весняної повені.

Читайте також:

Повені з негативними наслідками в Україні цього року не очікуються