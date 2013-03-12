ДІУ виплатила процентний дохід за облігаціями серії «Х2»

Державна іпотечна установа (ДІУ) 11 березня 2013 року здійснила виплату процентного доходу за перший купонний період за гарантованими державою облігаціями серії «Х2» і перерахувала кошти до Державного бюджету України як плату за державну гарантію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі установи.

Згідно з повідомленням, 10 грудня 2012 року ДІУ достроково закінчила розміщення облігацій серії «Х2» єдиної номінальною прибутковістю 14,3% річних.

Залучені від розміщення кошти ДІУ спрямовує на стимулювання ринку іпотечного кредитування.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.