У Києві в травні відкриють перший оптовий гіпермаркет Fozzy Cash & Carry

Група компаній Fozzy Group у травні 2013 року планує відкрити оптовий гіпермаркет Fozzy Cash & Carry в ТРЦ Art Mall на перетині вул. Заболотного та Столичного шосе у Києві.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії UTG, яка виступає ексклюзивним брокером проекту ТРЦ.

Згідно з повідомленням, гіпермаркет площею понад 10 тис. кв. м стане одним з якірних орендарів ТРЦ.

За словами маркетинг-директора мережі Fozzy Cash & Carry Олексія Делюкова, Fozzy Cash & Carry в ТРК Art Mall стане восьмим гіпермаркетом мережі в Україні і першим в міській межі Києва.

Іншими якірними орендарями торгово-розважального центру будуть супермаркет електроніки і побутової техніки, супермаркет косметики і парфюмерії, універмаги одягу і взуття, а також дитячий супермаркет. Згідно з концепцією, в ТРЦ Art Mall, крім торгової галереї, буде розважальна зона, а також галерея мистецтв.

Загальна площа двоповерхового ТРЦ становитиме 50 тис. кв. м, орендна площа - 35 тис. кв. м. У комплексі передбачений паркінг на 1368 машино-місць. Інвестором і девелопером проекту виступає компанія «Арт Молл».

Як повідомляв УНІАН, на кінець листопада 2012 року ТРЦ Art Mall загальною площею близько 50 тис. кв. м був вже побудований, в будівлі велися оздоблювальні роботи.

Довідка УНІАН. Мережа оптових гіпермаркетів Fozzy Cash & Carry заснована в 1997 році і сьогодні налічує 7 гіпермаркетів: у Київській області у Вишневому і Пролісках, в Одесі, Рівному, Харкові, Сімферополі, Кременчуці. Мережа входить до складу групи компаній Fozzy Group.

Fozzy Group розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети «Сільпо», оптові гіпермаркети Fozzy, «магазини біля дому» «Фора» і «Бумі», аптеки «Будь здоровий», фармацевтичні супермаркети «Біла ромашка», персональну електроніку Ringoo.

Основні підприємства промислового напряму Fozzy Group - Ніжинський консервний завод, птахофабрика ТОВ ПКФ «Варто».