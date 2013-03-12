Мінрегіон виділить 300 млн грн на пільгове кредитування ОСББ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує передбачити в державному бюджеті на 2013 рік 300 млн грн на пільгове кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор департаменту житлової політики Міністерства регіонального будівництва і ЖКГ Віталій Шаповаленко під час круглого столу 12 березня.

За його словами, 13 лютого 2013 року Кабінет Міністрів розглядав питання ОСББ та доручив Міністерству фінансів передбачити кошти на пільгове кредитування об'єднань під час коригування держбюджету. Мінрегіон пропонує спрямувати на ці цілі 300 млн грн.

В. Шаповаленко зазначив, що в 2012 році на пільгове кредитування ОСББ було спрямовано 40 млн грн, але заявки від об'єднань та комунальних підприємств на кредитування продовжують надходити. За його даними, вже надійшло понад 150 заявок.

Директор департаменту пояснив, що кредити можуть бути спрямовані на санацію житлових будинків і скорочення споживання енергоресурсів. Водночас законодавством передбачено, що ініціювати розробку проектів по санації і, відповідно, отримувати пільгові кредити можуть тільки власники або співвласники житла.

В. Шаповаленко також зазначив, що Мінрегіон розглядає можливість виділення фінансування на 2013-2014 роки на перший капітальний ремонт за рахунок держави житлових будинків, у яких створені ОСББ.

Також міністерство розглядає можливість виділення коштів на ремонт ліфтів. Водночас В. Шаповаленко не озвучив суми, які планується передбачити в держбюджеті на ці цілі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планувало передбачити в державному бюджеті на 2013 рік 200 млн грн на пільгове кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Державним бюджетом 2012 року на видачу пільгових кредитів у сфері ЖКГ передбачено 40 млн грн.

Пільговий кредит надається терміном до 10 років з можливістю дострокового погашення. Розмір кредитної ставки становить 3% річних. Повернення тіла кредиту починається через рік, а відсотків - через 3 місяці з дня зарахування коштів.

31 травня 2012 року Кабмін прийняв постанову № 599 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, у тому числі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства».