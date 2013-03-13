Колесников звинувачує попередню владу в простоюванні ряду об'єктів до Євро-2012

Народний депутат від Партії регіонів, екс-віце-прем'єр-міністр Борис Колесников звинуватив попередню владу в тому, що не завантажені і простоюють деякі об'єкти, побудовані до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Донецьку, відповідаючи на запитання про те, хто прораховував, що буде із завантаженістю й активністю використання об'єктів, побудованих до Євро-2012, зокрема, зі стадіоном у Львові і терміналом D в аеропорту «Бориспіль» після чемпіонату, Б.Колесников сказав: «Прораховував, вочевидь, Віктор Андрійович Ющенко, який подавав 18 квітня 2007 заявку (на проведення в Україні Євро-2012 - УНІАН)».

При цьому він підкреслив, що нинішня влада просто виконала обіцяне, й «уряд Азарова виконав повністю міжнародні зобов'язання, взяті Україною».

Говорячи про простоювання аеропорту у Львові, Б.Колесников зазначив, що чув про це лише від журналістів, а також дорікнув у цьому футбольний клуб «Карпати». «Це думка журналістів. Більше я ні від кого офіційно не чув ніякої думки по львівському стадіону. Це примхи футбольного клубу «Карпати». Не більше того», - сказав він.

Б.Колесников повідомив, що найближчим часом цей спортивний об'єкт буде завантажений. «У Львові є чудовий стадіон, і збірна України з футболу проведе низку матчів на цьому стадіоні, я вже точно знаю. Молодіжні юнацькі збірні усі матчі проведуть у Львові. Також домашній матч «Україна - Польща» буде у Львові», - сказав Б.Колесников.

За словами екс-віце-прем'єра, «з іншого боку, якби стадіон не побудували у Львові, то й не було б у Львові Євро-2012».

Говорячи про термінал D в аеропорту, він наголосив: «Україна повністю виконала свої міжнародні зобов'язання з підготовки до Євро-2012. Інше питання, що попередній уряд спроектував термінал так, що на внутрішніх лініях транзит неможливий всередині країни і транзит неможливий всередині країни за кордон. Над цим зараз працюють фахівці». Але, як сказав Б.Колесников, він і тут з оптимізмом дивиться в майбутнє.