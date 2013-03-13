Вартість житла на вторинному ринку Києва за рік знизилася на 3,7% - експерт

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва за рік (із лютого 2012 р. по лютий 2013 р.) знизилася на 3,7% - до 2136 дол./кв. м, йдеться в огляді ринку купівлі-продажу квартир у Києві компанії Real Druzi, переданому агентству УНІАН.

За даними компанії, порівняно з січнем у лютому 2013 року середня заявлена ціна квадратного метра несуттєво зросла (на 0,3%).

Найбільший попит як і раніше мали квартири економ-класу, розташовані в спальних районах: однокімнатні вартістю до 55 тис. дол., двокімнатні в ціновій категорії до 75 тис. дол. і трикімнатні вартістю до 85 тис. дол.

За даними компанії, у лютому 2013 року середні реальні ціни квадратного метра квартир як і раніше були суттєво нижчі середніх заявлених у всіх районах Києва. Як і раніше, найбільш значна різниця середньої реальної та середньої заявленої вартості квадратного метра була у квартир центральних районів: Шевченківського (-49,1%) і Печерського (-34,7%).

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, на вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у лютому 2013 року зросла на 0,67% (13 дол.) порівняно з січнем 2013 р. – до 1 940 дол./кв м.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу та оренди житлової й комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено понад 80 тис. об'єктів житлової та комерційної нерухомості Києва та Київської області.