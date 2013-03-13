ДІУ за 2 місяці рефінансувала кредитів на 2,9 млн грн

Державна іпотечна установа (ДІУ) за січень-лютий 2013 року рефінансувала 9 кредитів на 2,865 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі установи.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа станом на 15 лютого 2013 р. отримала 206 заявок на рефінансування іпотечних кредитів громадян, загальним обсягом 46 млн грн.

Державна іпотечна установа раніше підвищила ставку рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами ДІУ, з 11% до 18% річних у гривні.

Ставка рефінансування 11% діяла з 20 листопада 2010 року до 23 листопада 2012 року.

Нагадаємо, в 2012 році ДІУ рефінансувала 1231 кредит для придбання житла на суму 293,4 млн грн. На фінансування добудови житлових будинків у 2012 році установа спрямувала близько 700 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ стала держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.