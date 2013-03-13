Податок на нерухомість підлягає сплаті протягом 60 днів після отримання поштового повідомлення

Міністерство доходів і зборів нагадало платникам податків, що податок на нерухомість підлягає сплаті протягом 60 днів з моменту отримання поштового повідомлення, і це стосується навіть тих випадків, коли повідомлення з якихось причин фізично не було передане платнику податків особисто.

Про це йдеться в роз'ясненні Міндоходів, переданому УНІАН.

«Повідомлення вважається надісланим (врученим), якщо його вручили особисто платнику податків (або його законному представнику), прислали за місцем проживання або на останню відому адресу з повідомленням про вручення. Якщо фактично вручити повідомлення не вдалося - через відсутність платника податків, його відмову прийняти повідомлення або з інших причин, - документ все одно вважається врученим», - сказано в роз'ясненні Міндоходів. Датою вручення в цьому випадку, за повідомленням Міністерства, вважається день, зазначений поштовою службою, яка повинна назвати причини неможливості вручити повідомлення.

Водночас у Міндоходів нагадали, що юридичні особи сплачують податок на нерухомість авансовими платежами щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Авансові внески відображаються потім у річній податковій декларації.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні введено податок на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, який платять фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти - власники житлової нерухомості.

Не є об'єктом оподаткування житлова площа, яка знаходиться у власності держави або територіальних громад, що знаходиться в зоні відчуження або примусового відселення, що належить дитячим будинкам сімейного типу. Не обкладаються податком гуртожитки, дачні або садові садиби, але не більше однієї з розрахунку на одного платника податків, житлова нерухомість, що знаходиться у власності багатодітних сімей та сімей з прийомними дітьми, але в розрахунку не більше одного об'єкта нерухомості на сім'ю.