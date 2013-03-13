Будівельники очікують зниження обсягів робіт та скорочення нових замовлень - опитування Держстату

Будівельні компанії в І кварталі 2013 року очікують зниження обсягів будівельно-монтажних робіт і подальшого скорочення обсягів нових замовлень на будівельні роботи.

Про це свідчать результати опитування 387 будівельних підприємств, вперше оприлюднені Державною службою статистики.

Згідно з дослідженням, у І кварталі очікується зменшення обсягів будівельно-монтажних робіт в Україні. Водночас очікування респондентів на II квартал 2013 року порівняно з I кварталом ц.р. свідчать про позитивні зрушення в обсягах будівництва, хоча сезонно згладжене значення цього показника демонструє глибше його падіння.

79% будівельних компаній відзначають стабільність цінової політики на виконання будівельно-монтажних робіт, водночас 11% респондентів прогнозують зростання вартості робіт (аналогічна тенденція намічається і в II кварталі ц.р.). На сьогодні будівельники забезпечені замовленнями в середньому на 4 місяці роботи.

Будівельні компанії констатують зменшення на 10,2 п.п. завантаженості виробничих потужностей, яка в середньому становить 48,1%.

44% респондентів говорять про скорочення кількості працівників (аналогічна ситуація прогнозується і на II квартал ц.р., на що вказали ще 21% опитаних підприємств).

Серед причин, що стримують будівельну галузь, респонденти назвали недостатність замовлень на роботи, незабезпеченість фінансуванням, високий рівень податків, брак обігових коштів, високі процентні ставки кредитів, високу конкуренцію з боку вітчизняних будівельників і одночасне підвищення впливу несприятливих погодних умов.

Компанії разом зі скороченням обсягів заборгованості з оплати за виконані будівельні роботи очікують погіршення фінансового стану будівельних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в січні 2013 року скоротили обсяги робіт на 15,2% порівняно з січнем 2012 року і на 66,5% порівняно з груднем 2012 року - до 2,8 млрд грн.

У 2012 році будівельні підприємства України скоротили обсяги робіт на 14% порівняно з показниками 2011 року.