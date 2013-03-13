Конфедерація будівельників і IFC домовились про удосконалення дозвільної системи

Конфедерація будівельників України (КБУ) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Світового банку, домовилися про реалізацію проекту щодо вдосконалення нормативно-правової бази у будівництві та підвищенні рівня обізнаності в чинному законодавстві серед споживачів послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, договір про співпрацю сьогодні підписали президент КБУ Лев Парцхаладзе і регіональний керівник консультаційних послуг Департаменту Європи та Центральної Азії IFC Джеспер К'яер (Jesper Kjaer).

Проект передбачає удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють отримання дозволів у сфері будівництва, у тому числі дозволів, які оцінюються рейтингом Doing Business. Серед цілей проекту - підвищення рівня обізнаності про норми чинного законодавства серед споживачів послуг.

Планується, що проект буде реалізовуватися до 31 грудня 2014 року.

За словами Л. Парцхаладзе, у результаті впровадження проекту очікується поліпшення інвестиційної привабливості та підвищення місця України в рейтингу Doing Business (сьогодні країна знаходиться на 180 позиції зі 186).

Зокрема, на першому етапі проекту КБУ планує проводити роз'яснювальну роботу (круглі столи, семінари, створення буклетів) щодо реалізації на практиці положень закону про регулювання містобудівної діяльності, оскільки на законодавчому рівні дозвільні процедури в будівництві скорочені, а на місцях чиновники і споживачі послуг не знають про нововведення. Поінформованість дозволить знизити рівень корупції, вважають у КБУ.

У свою чергу, Д.К'яер зазначив, що IFC основну увагу приділяє процедурі отримання дозволів на будівництво в аграрному секторі. За його словами, отримання всіх дозволів на будівництво зерносховища в Україні займає 375 днів, тоді як у сусідніх країнах - 200 днів, а в Данії - 21 день.

На думку Д.К'яера, скорочення термінів отримання дозвільної документації сприятиме розвитку в Україні виробництва зерна та овочів.

Він зазначив, що корпорація працюватиме з державними органами та недержавним сектором, щоб спростити процедуру отримання дозволів на будівництво та стежити, аби законодавство впроваджувалося на належному рівні.

Як повідомив керівник програм Державного Секретаріату з економічних відносин Швейцарії (SECO), що надає фінансування проекту, Мирослав Вепрек, Україна - пріоритетна країна для SECO.

За його словами, проект у сільському господарстві - пілотний проект для SECO в Україні.

М.Вепрек зазначив, що вдосконалення дозвільних процедур у будівництві відкриває потенціал для розвитку України, щоб зробити її ключовим гравцем в аграрному секторі.

Керівник проекту IFC «Інвестиційний клімат в Україні» Сергій Осаволюк повідомив, що проект «Інвестиційний клімат в аграрному секторі України» розпочався в березні 2012 року, розрахований на 3 роки, загальна вартість проекту становить близько 3 млн дол. Проект «Інвестиційний клімат в Україні» включає чотири напрямки, одним з яких стане вдосконалення дозвільних процедур у будівництві.

Як повідомляв УНІАН, IFC, член групи Світового банку, в партнерстві з державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань SECO у травні 2012 року оголосила про старт в Україні нового консультативного проекту, який буде сфокусований на спрощенні регуляторного середовища в секторі агробізнесу та поліпшенні інвестиційного клімату в аграрному секторі України. Проект буде реалізований протягом 2012-2015 рр. Фінансова підтримка SECO в рамках проекту становитиме 3 млн дол.

Довідка УНІАН. Конфедерація будівельників України об'єднує понад 700 українських будівельних компаній і виробників будматеріалів в 25 регіонах.

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