Кабмін спростив порядок оформлення субсидій на ЖКП

Уряд спростив порядок оформлення субсидій на житлово-комунальні послуги. Про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська.

За її словами, відповідні зміни торкнуться осіб, які змінювали місце роботи протягом останнього року або працюють на двох роботах, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

«Сьогодні такі люди повинні збирати довідки з кожного місця роботи. І це забирає масу часу та сил. Відтепер люди отримають можливість брати довідки про доходи або за місцем роботи, або у Пенсійному фонді», – розповіла про нововведенняміністр.

Н.Королевська запевнила, що ухвалене сьогодні рішення – не останнє. Мета Мінсоцполітики – автоматизувати видачу довідок про доходи для осіб, що працюють.

«Наша мета – перехід до автоматизації процесу надання субсидій шляхом отримання в електронному вигляді інформації про доходи працюючих осіб від Пенсійного фонду без участі громадян. Ми плануємо опрацювати такий механізм у місті Вінниці, де функціонує Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс», – сказала вона.

Міністр повідомила, що сьогодні в неї відбудеться зустріч з мером Вінниці, де будуть оговорені всі деталі.