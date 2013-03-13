Уряд розпочне масштабну програму у сфері ЖКГ

Уряд розпочне масштабну програму модернізації централізованих систем тепло- і водопостачання та водовідведення, обладнання будівель сучасними приладами обліку та капітального ремонту ліфтів.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Уряд розробив комплекс заходів щодо підвищення якості комунальних послуг та умов праці працівників галузі. Буде розпочато масштабну програму модернізації централізованих систем тепло- і водопостачання та водовідведення, обладнання будівель сучасними приладами обліку, капітального ремонту ліфтів. Особлива увага приділятиметься впорядкуванню міст і районів. Передбачено модернізацію комунальної техніки», - сказав О. Вілкул.

За його словами, держава стимулюватиме створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, оскільки найбільш ефективним власником можуть бути тільки мешканці будинків. У свою чергу, це створить можливості для підвищення якості послуг населенню та розвитку компаній, що надають послуги у сфері ЖКГ.

Віце-прем'єр-міністр України також зазначив, що в наданні побутових послуг населенню буде підвищуватися якість обслуговування та розширюватися спектр послуг.

«Сервіс стає потужною індустрією з великим потенціалом розвитку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує передбачити в державному бюджеті на 2013 рік 300 млн грн на пільгове кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Кредити, зокрема, можуть бути спрямовані на санацію житлових будинків і скорочення споживання енергоресурсів. Водночас законодавством передбачено, що ініціювати розробку проектів по санації і, відповідно, отримувати пільгові кредити можуть тільки власники або співвласники житла.

Мінрегіон розглядає можливість виділення фінансування на 2013-2014 роки на перший капітальний ремонт за рахунок держави житлових будинків, в яких створені ОСББ.

Також міністерство розглядає можливість виділення коштів на ремонт ліфтів. Суми на дані програми не озвучувалися.